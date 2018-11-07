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"الصحفيين": ملاحظاتنا حول قانون تنظيم المهنة تستهدف الصالح العام

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:52 ص
الصحفيين: ملاحظاتنا حول قانون تنظيم المهنة تستهدف الصالح العام
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

قالت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، إن النقابة تحترم مؤسسات الدولة المصرية، وتمد يدها لجميع المؤسسات المعنية، بالتشريع المُقترح للحوار الهادف والبناء، حول صياغات المواد التي أبدت النقابة تحفظها عليها في خطابها المرسل لمجلس النواب فيما يخص قانون تنظيم الصحافة الجديد.


وأضافت في بيان لها، أن مقترحاته بصياغات بديلة لعدد من مواد القانون، إنما تستهدف الصالح العام وضمان بيئة عمل إيجابية، تحقق صالح المجتمع والمؤسسات الصحفية.


وجدد مجلس النقابة في بيانه بالإجماع، تأكيد رؤيته بشأن تلك المواد والملاحظات حولها، مؤكدًا أن ملاحظات مجلس الدولة، بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون، هي فرصة لإعادة الحوار حوله، وعدم التعجل في إقراره، قبل إعادة التداول على المواد الخلافية.

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