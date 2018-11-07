ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعليق ناري من عادل إمام على قرار عزف السلام الجمهوري في المستشفيات

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:40 ص
تعليق ناري من عادل إمام على قرار عزف السلام الجمهوري في المستشفيات
الفنان عادل إمام
طباعة
كساب أحمد
 
علق الفنان عادل إمام، على قرار وزيرة الصحة بعزف السلام الجمهوري في المستشفيات، قائلًا: "يعني كل واحد يدخل المستشفى نعزف ليه السلام الوطني، طب الخارجين ما نعزفش ليهم السلام الوطني، عايزين نعرف بس".

وتابع "إمام"، خلال مداخلة ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أنه مندهش من تصريح وزيرة الصحة بعزف السلام الوطني، لافتًا إلى أن المستشفيات لا تحتاج لعزف السلام الجمهوري، لكنها في حاجة لتقديم خدمة علاجية للمرضى.

وأضاف أن إذاعة السلام الجمهوري في المستشفيات كل يوم كأنه تشكيك في الانتماء الوطني للأطباء، معقبًا: "الأطباء عندنا ناس زي الفل".

وأوضح: "يعني لو في مريض تعبان أفضل أسمعه السلام الجمهوري كل شوية"، لافتًا إلى أن عزف السلام يكون في المدارس لزيادة الانتماء الوطني للطلاب.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كرواتيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/11/2018 2:23:40 AM