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كيم كارداشيان تبدو كطفلة بين يدي والدتها (صورة)

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:39 ص
كيم كارداشيان تبدو كطفلة بين يدي والدتها (صورة)
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الفجر الفني
 

شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها برفقة والدتها.

وبدت كارداشيان، خلال الصورة كطفلة بين يدي والدتها وكأنها تستعيد زكريات طفولتها. 

وحازت الصورة إعجاب متابعي حساب كارداشيان، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع. 


KK + FF = 🖤

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

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