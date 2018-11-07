عاجل.. موعد أول صدام بين كريستيانو رونالدو وريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني موافقته على بيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العملاق الإيطالي يوفنتوس، مقابل 105 مليون يورو وراتب سنوي 30 مليون يورو.

ويدخل نادي يوفنتوس معسكره الإعدادي للموسم المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يخوض عدة مباريات ودية في كأس الأبطال الدولية لعام 2018.

ومن المتوقع، أن يقابل يوفنتوس نظيره الألماني بايرن ميونيخ يوم 26 يوليو الجاري لتكون أول ظهور لكريستيانو رونالدو بقميص السيدة العجوز.

كما يخوض نادي يوفنتوس مباراة أخرى أمام بنفيكا البرتغالي يوم السبت والموافق 28 يوليو أما ثالث مواجهة ستكون أمام نجوم الدوري الأمريكي يوم 2 أغسطس.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم رؤية المواجهة المنتظرة التي ستكون بين كريستيانو رونالدو وفريقه السابق ريال مدريد، وستكون يوم 5 أغسطس المقبل.