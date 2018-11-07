ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. موعد أول صدام بين كريستيانو رونالدو وريال مدريد

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:49 ص
عاجل.. موعد أول صدام بين كريستيانو رونالدو وريال مدريد
رونالدو
طباعة
منى العوضي
 

 

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني موافقته على بيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العملاق الإيطالي يوفنتوس، مقابل 105 مليون يورو وراتب سنوي 30 مليون يورو.

 

ويدخل نادي يوفنتوس معسكره الإعدادي للموسم المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يخوض عدة مباريات ودية في كأس الأبطال الدولية لعام 2018.

 

ومن المتوقع، أن يقابل يوفنتوس نظيره الألماني بايرن ميونيخ يوم 26 يوليو الجاري لتكون أول ظهور لكريستيانو رونالدو بقميص السيدة العجوز.

 

كما يخوض نادي يوفنتوس مباراة أخرى أمام بنفيكا البرتغالي يوم السبت والموافق 28 يوليو أما ثالث مواجهة ستكون أمام نجوم الدوري الأمريكي يوم 2 أغسطس.

 

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم رؤية المواجهة المنتظرة التي ستكون بين كريستيانو رونالدو وفريقه السابق ريال مدريد، وستكون يوم 5 أغسطس المقبل.

 

المزيد عن: يوفنتوس ريال مدريد رياضة رونالدو اول مباراة العام 2018 الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أول صدام
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كرواتيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/11/2018 1:00:05 AM