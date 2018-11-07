بيليه معلقا على انتقال رونالدو: الأبطال لا يتعبون من التحديات الجديدة

يرى الأسطورة البرازيلية بيليه، أن كريستيانو اتخذ القرار الصحيح بانتقاله إلى يوفنتوس وإنهاء مسيرته التي استمرت لـ 9 سنوات مع ريال مدريد.

وأمضى البرازيلي بيليه 18 عامًا في نادي سانتوس قبل إنهاء مسيرته مع نيويورك كوزموس الأمريكي لذلك فهو يفهم قرار رونالدو بشكل كبير.

وكتب بيليه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مبروك يا كريستيانو، كان من الصعب الانضمام إلى فريق آخر بعد فترة طويلة في سانتوس ولكن كان هذا هو التحرك الصحيح، فالأبطال لا يتعبون من التحديات الجديدة".

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا قد انتقل إلى يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو وراتب 30 مليون يورو سنويًا.