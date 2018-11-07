عاجل.. نجم الأهلي السابق: ثنائي المصري في بيراميدز رسميا

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن مسئولي نادي بيراميدز حسموا رسميا صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع ثنائي المصري البورسعيدي أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور بمقابل مادي وصل لـ 65 مليون جنيه مصري.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أنه رغم السرية الشديدة التى تحيط بالصفقة، وحالة الجدل المثارة من مسئولي الناديين، إلا أنه تم توقيع العقود رسميا بين المهندس سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي ونهاد حجاج المستشار القانوني لنادي بيراميدز ومحمد شيحة وكيل اللاعبين في المهندسين بالقاهرة.

وتابع: " حصل نادي بيراميدز على خدمات الثنائي أحمد جمعة، وأحمد أيمن منصور، مقابل 65 مليون جنيه".

ويأمل سمير حلبية في الوقت الحالي، في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي، ليكون بديلاً لأحمد جمعة، بناء على طلب حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي.