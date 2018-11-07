ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. نجم الأهلي السابق: ثنائي المصري في بيراميدز رسميا

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:33 ص
عاجل.. نجم الأهلي السابق: ثنائي المصري في بيراميدز رسميا
المصري البورسعيدي
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن مسئولي نادي بيراميدز حسموا رسميا صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع ثنائي المصري البورسعيدي أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور بمقابل مادي وصل لـ 65 مليون جنيه مصري.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أنه رغم السرية الشديدة التى تحيط بالصفقة، وحالة الجدل المثارة من مسئولي الناديين، إلا أنه تم توقيع العقود رسميا بين المهندس سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي ونهاد حجاج المستشار القانوني لنادي بيراميدز ومحمد شيحة وكيل اللاعبين في المهندسين بالقاهرة.

 

وتابع: " حصل نادي بيراميدز على خدمات الثنائي أحمد جمعة، وأحمد أيمن منصور، مقابل 65 مليون جنيه".

 

ويأمل سمير حلبية في الوقت الحالي، في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي، ليكون بديلاً لأحمد جمعة، بناء على طلب حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي.

المزيد عن: عمر جابر وبيراميدز عاجل رياضة المصري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد جمعة احمد ايمن منصور
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كرواتيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/11/2018 1:00:05 AM