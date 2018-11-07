أولى لقطات خناقة زينة وأسرة أمريكية بدبي (فيديو)









أظهر فيديو حصري أذاعه برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" حقيقة المشادة التي نشبت بين الفنانة زينة، وأسرة أمريكية من أصل مصرى في مدينة دبى بدولة الإمارات.وتظهر زينة خلال الفيديو وهي في حالة انفعال شديدة بعد تعرضها لانتهاك خصوصيتها ومحاولة تصويرها وأطفالها خفية دون إذن منها.كانت زينة، أصدرت بيانًا أوضحت خلاله ما أثير فى بعض الصحف حول حادث مشاجرتها مع أسرة أمريكية من أصل مصرى فى دولة الإمارات الشقيقة، فيما تحقق إدارة المكان فى واقعة التصوير.