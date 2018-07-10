أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 10/7/2018: حقيقة انتقال مرض الجلد العقدي للإنسان وموعد نقل الوزارات للحي الحكومي
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:51 ص
رقية جمال - ندى محمد - أمنية فوزي - داليا الحسين
رقية جمال - ندى محمد - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
خبير اقتصادي يكشف عن التعديل الخاص بضريبة التصرفات العقارية (فيديو)
قال الدكتور محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة ومعمول بها منذ عام 2005 وكانت قبل ذلك 5% ولكن تم تخفيضها إلى 2.5%، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد نوعا من الإصلاح الإداري لعملية تحصيل الضرائب وذلك لتفادي عمليات التهرب من الضرائب بالطرق المختلفة ولذا تم فرضها على "الايلولة".
"الزراعة" تكشف حقيقة انتقال مرض الجلد العقدي للإنسان
نفى الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد حول انتقال مرض الجلد العقدي للإنسان، مؤكدًا أن هذا المرض لا ينتقل للإنسان مُطلقًا.
أسامة هيكل: اجتماع طارئ بمجلس النواب حول قانون الصحافة
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن كل ملاحظات مجلس الدولة محل اعتبار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لعمل اجتماع عاجل وطارئ غدًا لدراسة الملاحظات.
"الإسكان"تكشف تفاصيل جديدة متعلقة بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعى
قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جارى دراسة أوراق المتقدمين للإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعى لبدء تسليمهم الوحدات السكنية.
مدير التدريب بالأوقاف: إلغاء التعليم الأزهري جريمة في حق الوطن والدين (فيديو)
قال الشيخ أحمد تركي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن الأزهر جبل ضد التطرف والإرهاب في العالم كله، لافتًا إلى أن إلغاء التعليم الأزهري جريمة في حق الوطن والأمة والدين.
متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات والبرلمان إلى الحي الحكومي
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم نقل الوزارات والبرلمان المصري إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بداية من منتصف العام المقبل.
أحمد موسى يكشف معلومات جديدة عن حادث العثور على جثث 3 أطفال (فيديو)
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو، يوضح وجود 3 جثث لأطفال في منطقة المريوطية بالهرم، موضحا: "الطفل الأول عمره عامين والثاني عام ونصف، والثالث 5 سنوات ونصف".
أحمد موسى عن تعيين صهر "أردوغان" وزيرًا للمالية: "عزبة"
قال الإعلامي أحمد موسى، إن زوج ابنة أردوغان الذى أصبح وزيرًا للمالية، متهم في قضايا فساد في بلاده، معلقًا: "أموال الشعب التركي أصبحت خارج تركيا.. وعزبة له".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
خبير اقتصادي يكشف عن التعديل الخاص بضريبة التصرفات العقارية (فيديو)
قال الدكتور محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة ومعمول بها منذ عام 2005 وكانت قبل ذلك 5% ولكن تم تخفيضها إلى 2.5%، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد نوعا من الإصلاح الإداري لعملية تحصيل الضرائب وذلك لتفادي عمليات التهرب من الضرائب بالطرق المختلفة ولذا تم فرضها على "الايلولة".
"الزراعة" تكشف حقيقة انتقال مرض الجلد العقدي للإنسان
نفى الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد حول انتقال مرض الجلد العقدي للإنسان، مؤكدًا أن هذا المرض لا ينتقل للإنسان مُطلقًا.
أسامة هيكل: اجتماع طارئ بمجلس النواب حول قانون الصحافة
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن كل ملاحظات مجلس الدولة محل اعتبار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لعمل اجتماع عاجل وطارئ غدًا لدراسة الملاحظات.
"الإسكان"تكشف تفاصيل جديدة متعلقة بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعى
قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جارى دراسة أوراق المتقدمين للإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعى لبدء تسليمهم الوحدات السكنية.
مدير التدريب بالأوقاف: إلغاء التعليم الأزهري جريمة في حق الوطن والدين (فيديو)
قال الشيخ أحمد تركي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن الأزهر جبل ضد التطرف والإرهاب في العالم كله، لافتًا إلى أن إلغاء التعليم الأزهري جريمة في حق الوطن والأمة والدين.
متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات والبرلمان إلى الحي الحكومي
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم نقل الوزارات والبرلمان المصري إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بداية من منتصف العام المقبل.
أحمد موسى يكشف معلومات جديدة عن حادث العثور على جثث 3 أطفال (فيديو)
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو، يوضح وجود 3 جثث لأطفال في منطقة المريوطية بالهرم، موضحا: "الطفل الأول عمره عامين والثاني عام ونصف، والثالث 5 سنوات ونصف".
أحمد موسى عن تعيين صهر "أردوغان" وزيرًا للمالية: "عزبة"
قال الإعلامي أحمد موسى، إن زوج ابنة أردوغان الذى أصبح وزيرًا للمالية، متهم في قضايا فساد في بلاده، معلقًا: "أموال الشعب التركي أصبحت خارج تركيا.. وعزبة له".