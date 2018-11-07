تعرف على عدد مشاهدات "بخاف أعشقك" لـ باسكال مشعلاني بعد 48 ساعة من طرحها (فيديو)

الأغنية من كلمات مارون روحانا، ألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع روبير الأسعد، ومن إنتاج لايف ستايلز ستديو.



كانت بسكلاني، أعلنت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث قالت لجمهورها: "انتظروا بخاف أعشقك على حسابي الخاص في موقع يوتيوب".



