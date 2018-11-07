تعرف على عدد مشاهدات "بخاف أعشقك" لـ باسكال مشعلاني بعد 48 ساعة من طرحها (فيديو)
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:23 ص
الفجر الفني
حققت أغنية المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني الجديدة "بخاف أعشقك" 32,781 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد نحو 48 ساعة من طرحها عبر قناتها الخاصة بيوتيوب.
الأغنية من كلمات مارون روحانا، ألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع روبير الأسعد، ومن إنتاج لايف ستايلز ستديو.
كانت بسكلاني، أعلنت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث قالت لجمهورها: "انتظروا بخاف أعشقك على حسابي الخاص في موقع يوتيوب".
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