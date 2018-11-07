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الشاب المعتدي عليه بالكلاب الشرسة يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:10 ص
الشاب المعتدي عليه بالكلاب الشرسة يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)
صورة من الفيديو
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كساب أحمد
 
قال أحمد عزت، الشاب المعتدى عليه بالكلاب المفترسة بحلوان، إن هناك مجموعة من الأشخاص قاموا بالإعتداء عليه بالضرب وأستولوا منه على مبلغ مالي يقدر بـ200 جنيه، وقام أحدهم بإطلاق الكلاب عليهه داخل مغسلة.

وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء: "اتهموني بالمجيء إلى المنطقة لشراء مخدرات، وقاموا بتعذيبي من خلال نهش الكلاب جسدي، عملو عليا حفلة تعذيب، ده يرضي مين".

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