برلماني: الفساد يؤثر على حجم الاستثمارات

أوضح النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، أن الجانب الاقتصادي جزء لا يتجزء من منظومة مكافحة الفساد، لأنه يؤثر على حجم الاستثمارات رغم كل الجهود التي تبذل.



وأشار "الجوهري"، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC" مساء الثلاثاء، إلى أن الفساد له تأثير اقتصادي على أي دولة، وليس مصر فقط، ويجب بحث العوامل المتسببة في الفساد بشكل موسع.



وأضاف أنه لم يتم تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد التي وضعت عام 2014 بشكل كبير، مشيدًا بدور الأجهزة الرقابية هذه الفترة، لافتًا إلى أن المواطن يلمس مدى جدية الدولة في مواجهة الفساد من خلال القضايا التي تم ضبطها من قبل الرقابة الإدارية.



وقال إن بعض القوانين الحالية تزيد من البيروقراطية مما يفتح مزيد من المجال أمام أوجه الفساد، مؤكدًا أن البيروقراطية والروتين منبع الفساد.

