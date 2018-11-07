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وزير الشباب والرياضة: مصر تستهدف استضافة مونديال 2030

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:21 ص
وزير الشباب والرياضة: مصر تستهدف استضافة مونديال 2030
الدكتور أشرف صبحى
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كساب أحمد
 
قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه يشعر بفخر عظيم على المستوى الشخصي لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكريم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط. 

وأوضح "صبحى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، فى حلقة اليوم الثلاثاء، أن تكليفات "السيسي" كانت كثيرة جدًا، لافتًا إلى أنه طلب الاهتمام بالألعاب الفردية، لعدم وجود رعاية كافية لها، للعمل على المواهب وإثقالها.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف استضافة بطولة كأس العالم 2030، أو دورة الألعاب الأولمبية 2032، لافتًا إلى أنه طلب من اللجنة الأولمبية تحديد الأسماء المؤهلة، للمشاركة بأولمبياد 2020، للعمل على إعداد برامج لهم.
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