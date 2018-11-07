هندرسون: سنفعل كل شيء من أجل التأهل لنهائي المونديال

صرح جوردان هندرسون نجم إنجلترا، قبل مواجهة كرواتيا اليوم، في الدور قبل النهائي لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنهم قدموا مردودا جيدا وأنهم يريدون الإستمرار على ذلك.

وقال هندرسون في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلاده أمام كرواتيا: "أعتقد أننا نركز على ما بمقدورنا فعله وما نريد صناعته".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لقد قدمنا مردودا جيدا حتى الآن لكننا نريد الاستمرار، نتعامل مع كل مباراة على حدة وسنواصل فعل ذلك، ليس هناك حاجة لتضخيم الأمور، نحتاج للتركيز على المهمة التي بأيدينا".