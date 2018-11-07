راغب علامة يطالب متابعيه بالتبرع بالدم لأحد الأطفال (صورة)
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:04 ص
الفجر الفني
طالب المطرب اللبناني راغب علامة، متابعيه التبرع بالدم للطفل "علي بسام سويدان" في مستشفى الجامعة الأمريكية بسبب سوء حالة الطفل.
وغرد "علامة" عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "مطلوب التبرع بالدم فئة AB Negative للطفل على بسام سويدان بمستشفى الجامعة الأمريكية والصبي حالته حرجة.. يرحم أهلكم يلي قادر يتبرع و قريب لا يقصر".
يذكر
أن آخر أعمال الفنان راغب علامة كليب وأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"،
والتي حققت مشاهدات كبيرة.