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راغب علامة يطالب متابعيه بالتبرع بالدم لأحد الأطفال (صورة)

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:04 ص
راغب علامة يطالب متابعيه بالتبرع بالدم لأحد الأطفال (صورة)
راغب علامة
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الفجر الفني
 

طالب المطرب اللبناني راغب علامة، متابعيه التبرع بالدم للطفل "علي بسام سويدان" في مستشفى الجامعة الأمريكية بسبب سوء حالة الطفل.

وغرد "علامة" عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "مطلوب التبرع بالدم فئة AB Negative للطفل على بسام سويدان بمستشفى الجامعة الأمريكية والصبي حالته حرجة.. ‏يرحم أهلكم يلي قادر يتبرع و قريب لا يقصر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة كليب وأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، والتي حققت مشاهدات كبيرة.

راغب علامة يطالب متابعيه بالتبرع بالدم لأحد الأطفال (صورة)
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