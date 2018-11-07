إسماعيل مختار يعلن مشاركة "يوتيرن" في القومي للمسرح بعد جدل لجنة المشاهدة

أصدر الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح بيانًا للرد على بيان لجنة المشاهدة لعروض البيت الفني للمشاركة في مهرجان القومي للمسرح.





وجاء في البيان: "تابعت مع الزملاء والأصدقاء المسرحيين ما اثير خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص ترشيح العرض المسرحي "شقة عم نجيب " للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان القومي للمسرح ، بديلا عن عرض " اضحك لما تموت " الذي اعتذر صناعه عن المشاركة ،وقرأت بيان لجنة المشاهدة بهذا الخصوص





ومن باب التوضيح أحب ان أؤكد علي الاتي:ـ





ـ شكلنا في البيت الفني للمسرح لجنة من أسماء نحمل لها الاحترام والتقدير لاختيار العروض التي تراها انسب لتمثيل القطاع في المهرجان، واختار أعضاء اللجنة 8 عروض أساسية واثنين احتياطيا،





ــ عند اعتذار فريق عمل العرض المسرحي "اضحك لما تموت " لفرقة المسرح القومي عن المشاركة كان علينا اختيار احد العرضين الاحتياطيين ليحل محله، ولأننا اعتبرنا ان اللجنة اختارتهما علي قدم المساواة اخترنا الأكثر جاهزية ،وهو " شقة عم نجيب " لفرقة مسرح الغد





تابع: "فوجئت بعدها بساعات بمخرج العرض الآخر " يو تيرن " ، يعترض ويؤكد انه الاحق ، و ببيان للجنة المشاهدة المكونة من السادة النقاد ،د.وفاء كمالو ، محمد الروبي ، باسم صادق وأحمد خميس الذين أكدوا أن اختيارهم للعرضين الاحتياطيين جاء علي سبيل الترتيب وليس علي سبيل التساوي ، في الترتيب الأول يوتيرن والثاني شقة عم نجيب".





واختتم: "وإيمانا منا بوضع الأمور في نصابها ، وإعطاء كل ذي حق حقه فانني أؤكد علي ان البيت الفني للمسرح ملتزم بما ارتأته لجنة المشاهدة، عليه فإن العرض المسرحي "يو تيرن" هو الذي سيمثله في المهرجان متمنين لفريق عمله كل التوفيق وان يحققوا للبيت الفني وباسمه مركزا متقدما وجوائز عديدة".