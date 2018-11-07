برلماني يوضح مدى جاهزية مستشفيات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، تعقيبًا على مدى جاهزية مستشفيات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، إن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل، قليلة والمستشفيات المتواجدة بها قليلة، ومن السهل إعادة تأهيلها.



وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المشكلة والسبب في تأخير التطبيق في وحدات الرعاية الصحية، مقترحًا أن يتم تحويل جزء من المستشفيات لوحدات رعاية صحية.



وتابع، أن القانون يتضمن فصل شراء الخدمة عن تقديم الخدمة، فهناك هيئة تقوم بشراء الخدمة لهيئة رعاية صحية، معربًا عن أمله في أن تصرف كلًا في بنده، ولا تنفق بأكملها على الرواتب، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك رقابة مجتمعية على منظومة التأمين الصحي الشامل.

