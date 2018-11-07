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إدوارد لجمهوره: "غدا موعد عرض الرجل الأخطر ملكوش حجة بقى"

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:46 م
إدوارد لجمهوره: غدا موعد عرض الرجل الأخطر ملكوش حجة بقى
إدوارد
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الفجر الفني
 
أعلن الفنان إدوارد، لجمهوره أن غدا 11 يوليو، موعد عرض فيلمه الجديد "الرجل الأخطر" الذي انتهى من تصويره الأسابيع القليلة الماضية.

ونشر إدوارد‏، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان سامح حسين، والفنانة رحمة حسن، وكتب: "من بكرة فيلم ‎الرجل الأخطر في السينمات الامتحانات خلصت والخميس والجمعة جاين اهو ملكوش حجة بقى".


يذكر أن فيلم "الرجل الأخطر" تأليف جوزيف فوزي، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته كل من الفنان سامح حسين، إدوارد، وهاله فاخر، رحمة حسن.

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