قبل كريستيانو رونالدو.. تعرف على 5 نجوم أثبتوا قيمتهم بعد الثلاثين

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنهاء مسيرته التي استمرت لـ 9 سنوات مع ريال مدريد، ليعلن عن رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي.

بلغ هذا اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مكانة عالمية كبيرة بعد أن أصبح أغلى لاعب في العالم عندما انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في عام 2009.

وقدم "الدون" مواسم كروية رائعة مع المرينجي وفاز بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية، لكنه قرر أن يفتح صفحة جديدة من حياته مع يوفنتوس في الكالتشيو.

ينظر البعض إلى اللاعبين الذين تخطوا سن الثلاثين أنهم أصبحو أقل جاذبية في عالم كرة القدم، ولكن بانتقال رونالدو إلى يوفنتوس بقيمة 105 مليون يورو قد أثبت العكس تمامًا وأنه لديه فرصة لتحقيق إنجازات أخرى مع السيدة العجوز.

فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" 5 لاعبين قبل رونالدو أثبتوا قيمتهم بعد سن الثلاثين:

5- أندريا بيرلو (ميلان إلى يوفنتوس)

كان بيرلو أحد أبرز لاعبي خط وسط جيله وتصارعت على ضمه أكبر الأندية الأوروبية لكن عقب انتهاء عقده مع ميلان انتقل إلى يوفنتوس عام 2011 وواصل اللاعب الذي لا يمكن كبته الفوز بالدوري الإيطالي في جميع مواسمه الأربعة مع النادي.

4- جابرييل باتيستوتا (فيورنتينا إلى روما)

يعد باتيستوتا واحدًا من أكثر المهاجمين شراسة على المرمى خلال العشرينات من عمره مع فيورنتينا، لكنه انضم إلى روما في عام 2000، مقابل 23.5 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

3- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان إلى سان جيرمان)

انضم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى باريس سان جيرمان وسط توقعات بأن أفضل أيامه كانت في الميلان لكنه خالف التوقعات وأثبت خطأ منتقديه، حيث سجل 156 هدفًا خلال 180 مباراة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

2- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس إلى ميلان)

انتقل بونوتشي من يوفنتوس إلى ميلان مقابل 42 مليون يورو في موسم 2017 - 2018، وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا جزءًا من خط الدفاع الأهم في كرة القدم الأوروبية مع كيليني في السيدة العجوز.

1- فرانك لامبارد (تشيلسي إلى مانشستر سيتي)

لم يتوقع البعض أن تجربة لامبارد مع السيتي ستكون ناجحة، ولعب معهم بعد انضمامه من البلوز 32 مباراة وسجل 6 أهداف، ثم أنهى مسيرته في نادي نيويورك سيتي الأمريكي وكان قد خاض معهم 29 مباراة مسجلًا 11 هدفًا.