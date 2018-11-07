مصر× يوم.. متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات والبرلمان إلى الحي الحكومي

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات والبرلمان إلى الحي الحكومي، فضلًا عن تأكيد نقيب الصيادلة، أن 500 مليون جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق.





متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات والبرلمان إلى الحي الحكومي

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة تستعد للطرح الثالث لأراضي للمستثمرين بمساحة 2500 فدان، بعد الانتهاء من تسليم أراضي الطرح الأول والثاني للمستثمرين.





وأضاف "الحسيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن هناك لجنة لتحديد أسعار السكني والتجاري والسياحي في الطرح، متابعًا: "سنطرح الحي السكني الثالث والأخير في الترتيب بمساحة 200 دان وهناك لجنة لتقييم الأسعار".





واستطرد: "اللجنة مشكلة من وزارات مختلفة، وهناك لجان أيضًا للانتهاء من كل مرافق العاصمة الإدارية الجديدة، وتم ترحيل كل الطلبات المبقية لحجز الأراضي من الطرح الأول والثاني للثالث"، موضحًا أنه سيتم نقل الوزارات والبرلمان المصري إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بداية من منتصف العام المقبل.





نقيب الصيادلة: 500 مليون جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق

بينما أشار الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إلى أن النقابة تقوم برصد الإعلانات عن أي مستحضر دوائي مجهول المصدر.





وأكد في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن الأدوية المهربة ظاهرة عالمية وموجودة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية.





وتابع أن أي شركة تتأخر في سحب الأدوية المنتهية الصلاحية يتم سحب ترخيصه على الفور، من جانب وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة عليها إجبار شركات الأدوية عل سحب الأدوية منتهية الصلاحية، لأن المتضرر هو الصيدلي، وهناك بحوالي 500 مليون جنيه أدوية منتهية الصلاحية في السوق.





"المسلماني": تحديث الجيش يؤهل مصر للقيام بأدوار خارجية

وقال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ بتحديث الجيش المصري، وهذا شئ هام جدًا للقيام بأي مهام خارجية.





وأضاف "المسلماني"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التحديث من قاعدة محمد نجيب الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأسطول الشمالي والجنوبي بالبحرين المتوسط والأحمر، تمهيد لإمكانية التواجد المصري بالمعنى المادي المباشر في الأراضي العربية.





وتابع، أن كون الجيش المصري يحتل المركز العاشر بعد المانيا، يؤهل مصر للقيام بادوار خارجية بعضها يخص الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وبعضها يخص الأمن القومي المصري بشكل غير مباشر أو الأمن القومي العربي.





محيي عبيد: 5 آلاف صيدلية مهددة بالإغلاق بسبب زيادة أسعار المحروقات

وأوضح الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، أن أعداد الصيادلة كبيرة جدًا، وإنهم تفاجئوا بزيادة أعداد الطلبة المقبولين من التنسيق.





وأضاف عبيد، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن وزير الصحة السابق أحمد عماد أتخذ قرارًا يسهل على دخول الدخلاء إلى مهنة الصيادلة وفتح صيدليات دون أن يكونوا خريجين كلية الصيدلة، مشيرًا إلى أن أحمد عماد ألغى قرارًا كان يسمح للنقابات بالتفتيش على الصيدليات للتأكد من أن أصحاب الصدليات من الخريجين.





وأشار إلى أن الصيدليات بعد زيادة أسعار المحروقات تخسر، خاصة مع ثبات هامش ربح كل صيدلية، وأن هناك 5 آلاف صيدلية مهددة بالإغلاق، مؤكدًا أن زيادة المحروقات والعمالة والكهرباء والمياه يؤدي إلى إغلاق الصيدليات.





وتابع أن الدولة إما عليها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شركات الأدوية والصيدليات أو تحريك الأسعار حتى لا تخسر الصيدليات".





"الزراعة" عن انتشار الثعابين ببعض المحافظات: "لن يهاجموا إلا من يعتدي عليهم"

عقب الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على انتشار الثعابين والحشرات ببعض المحافظات، قائلًا إن الثعابين تكون متواجدة في الأماكن الموجود بها حشاش وبوص وأعشاب، ومع ارتفاع درجات الحرارة تخرج من أماكنها.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الثعبان بطبعه لايهاجم أي شخص إلا إذا اعتدي عليه، لافتًا إلى أن هناك فرق من الإدارة المركزية المكافحة الآفات تحركت للبحث في هذا الموضوع، مشددًا على أن الموضوع تحت السيطرة، معقبًا: "الموضوع مش كبير زي ما الإعلام مصورة".

وأكد، أن مواجهة هذه الثعابين ليس دور وزارة الزراعة وحدها، وإنما وزارة البيئة لها دور للتخلص من الحشائش والبوص والأعشاب التى يختبئ بها الثعابين.







