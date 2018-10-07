الخارجية الأمريكية: إيران تستخدم سفاراتها للتخطيط لهجمات إرهابية

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية إيران باستخدام سفاراتها للتخطيط لهجمات إرهابية، ودعت جميع الدول للتحقق من الدبلوماسيين بعناية.





أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء 10 يوليو / تموز، أن إيران تستخدم السفارات للتخطيط لهجمات إرهابية، وأن واشنطن تدعو جميع الدول إلى التحقق بدقة من جميع الدبلوماسيين الإيرانيين لديها.





وقال المسؤول للصحفيين، الذي وزعت نص حديثه وزرارة الخارجية الأمريكية: "لقد ناقشنا، في السعودية، كيف تستخدم إيران سفاراتها كغطاء للتخطيط لهجمات إرهابية. وأضاف أن الولايات المتحدة: "تدعو جميع الدول إلى لتحقق بعناية من الدبلوماسيين في السفارات الإيرانية من أجل ضمان أمن بلادهم".



