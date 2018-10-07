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الخارجية الأمريكية: إيران تستخدم سفاراتها للتخطيط لهجمات إرهابية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:14 م
الخارجية الأمريكية: إيران تستخدم سفاراتها للتخطيط لهجمات إرهابية
الخارجية الأمريكية
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وكالات
 
اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية إيران باستخدام سفاراتها للتخطيط لهجمات إرهابية، ودعت جميع الدول للتحقق من الدبلوماسيين بعناية.

أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء 10 يوليو / تموز، أن إيران تستخدم السفارات للتخطيط لهجمات إرهابية، وأن واشنطن تدعو جميع الدول إلى التحقق بدقة من جميع الدبلوماسيين الإيرانيين لديها.

وقال المسؤول للصحفيين، الذي وزعت نص حديثه وزرارة الخارجية الأمريكية: "لقد ناقشنا، في السعودية، كيف تستخدم إيران سفاراتها كغطاء للتخطيط لهجمات إرهابية. وأضاف أن الولايات المتحدة: "تدعو جميع الدول إلى لتحقق بعناية من الدبلوماسيين في السفارات الإيرانية من أجل ضمان أمن بلادهم".

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