مبابي: الكرة الذهبية ليست ضمن اهتماماتي

أكد كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، أنه لا يفكر حاليًا في الفوز بالكرة الذهبية، كما أنه يأمل في التتويج ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده.

ونجح منتخب فرنسا في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم عقب الفوز على بلجيكا بهدف نظيف أحرزه صامويل أومتيتي في الدقيقة (51) من عمر اللقاء.

وقال مبابي، عقب انتهاء اللقاء: "لا أهتم بها إطلاقًا، أود الفوز بكأس العالم، الكرة الذهبية ليست ضمن إهتماماتي".

كما أشار مبابي إلى أنه يشعر بالسعادة بعد الفوز على بلجيكا في نصف نهائي البطولة، مؤكدًا أنه حقق حلمه بالوصول للنهائي.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا سيخوض المباراة النهائية يوم 15 يوليو الجاري، وسيكون الطرف الآخر هو الفائز من لقاء (كرواتيا ضد انجلترا).