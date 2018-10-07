توفير 50,000 وظيفة للسعوديات بعد السماح لهن بقيادة السيارات

قال خبراء مشاركون في ملتقى ومعرض "لك القيادة" الذي أقامه رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان أمس الأول بجدة، أن يعزز القرار قيادة المرأة للسيارة في توفير نحو 50 ألف وظيفة للسعوديات خلال العام الأول من تنفيذه، والذي ينعكس على عدد من القطاعات بمردود إيجابي للاقتصاد الوطني على المدى البعيد.





كما دعا الأمير خالد المرأة السعودية إلى استثمار التحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمع حاليا، من خلال المشاركة الإيجابية الفاعلة، والاستفادة من سلسلة القرارات التاريخية التي أصدرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لدعم مسيرة المرأة السعودية، كما توقع أن يساهم قرار قيادة المرأة في توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية ومساعدة المرأة على النزول إلى سوق العمل وتحقيق أحد مرتكزات رؤية الوطن برفع نسبة مشاركة المرأة من 22% إلى 30%.





وأضاف رئيس الملتقى سهيل الطيار أن ردود الفعل الكبيرة على الصعيد المحلي والخارجي لقرار قيادة المرأة كانت وراء إقامة الحدث الأول من نوعه الذي يرصد الفرص الوظيفية والخدمات والتسهيلات التي تشهدها المملكة في الفترة المقبلة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرار، موضحا إلى اتفاق عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين المشاركين في الملتقى على أن قيادة المرأة السعودية ستحقق إيجابيات كبيرة وتوفر آلاف الوظائف سواء في إدارات المرور أو قطاع النقل والتأمين وقطاع السيارات، أو فرص عمل غير مباشرة، تتمثل في فتح الباب أمام الكثيرات للحاق بعدد من شركات القطاع الخاص.



