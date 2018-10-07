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مصطفى ثابت: يجب الضرب بيد من حديد على الفاسدين

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:10 م
مصطفى ثابت: يجب الضرب بيد من حديد على الفاسدين
الدكتور مصطفى ثابت
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أمنية فوزي
 
أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، أنه يجب الضرب بيد من حديد على الفاسدين، وأن علاج الفساد هو منعه نهائيًا.

وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC" مساء الثلاثاء، إلى أنه يجب أن يكون هناك تحول في أساليب معاقبة الفاسدين، وتحويل كل الخدمات إلى رقمية.

وأوضح أنه يوجد في مصر أكثر من 20 كلية حاسبات ومعلومات، وأن تحويل الخدمات إلى رقمية ليست عملية صعبة.
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