الدولار يصعد أمام عملات الأسواق الناشئة مع انحسار المخاوف التجارية

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في نحو ستة أشهر مقابل عملة الملاذ الآمن الين الياباني يوم الثلاثاء بينما حققت عملات الأسواق الناشئة مثل البيسو المكسيكي والريال البرازيلي والروبل الروسي مكاسب وسط إقبال المستثمرين على شراء الأصول التي بها قدر أكبر من المخاطرة.





يأتي هذا في الوقت الذي بدا فيه أن الزخم الاقتصادي العالمي لم يتضرر من التوترات التجارية.





وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 111.35 ين. وعادة ما يزيد الإقبال على شراء الين في أوقات الضبابية الجيوسياسية.





ولم يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات كبرى تغيرا يذكر بعد أن كان ارتفع 0.4 بالمئة في التعاملات الصباحية وبلغ 94.475 خلال ذروة الجلسة.





وتعافى الجنيه الاسترليني من بعض الخسائر التي مني بها يوم الاثنين في أعقاب استقالة وزيرين في حكومة تيريزا ماي بسبب خطط الحكومة للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.





وساعدت التوقعات بأن تظل ماي في منصبها لتشرع في التفاوض على خطتها مع الاتحاد الأوروبي على ارتفاع الاسترليني. غير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت موافقة للتوقعات وصعود الدولار ضغطا على العملة البريطانية.