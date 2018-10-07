نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يزف بشرى سارة للأهالي

عقب المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر، على شكوى أهالي حدائق 6 أكتوبر بنقص مجموعة من الخدمات مثل المواصلات والبنوك والسوق وتكسير في الشوارع قائلًا: "مجلس الأمناء قام بتوفير25 أتوبيسًا جديدًا لسكان أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيتم دخولها الخدمة خلال الأسابيع القادمة.





وأضاف سرور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير 6 مواصلات مجانا للعاملين خلال الفترة الماضية لسد الحاجة، مؤكدا أن هناك رقابة عليهم.



