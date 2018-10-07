"الآثار" تعلن أن القطع المضبوطة في المنيا أثرية (صور)

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه بناء

علي

طلب النيابة العامة بمحافظة المنيا، شكلت الوزارة لجنة أثرية ثلاثية برئاسة جمال أبو بكر مدير عام آثار المنيا وذلك لمعاينة المضبوطات التي قام مساء أمس بمحاولة سرقتها بعض اللصوص نتيجة الحفر خلسة في الصحراء