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"الآثار" تعلن أن القطع المضبوطة في المنيا أثرية (صور)

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:00 م
الآثار تعلن أن القطع المضبوطة في المنيا أثرية (صور)
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حسام زيدان
 
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه بناء علي طلب النيابة العامة بمحافظة المنيا، شكلت الوزارة لجنة أثرية ثلاثية برئاسة جمال أبو بكر مدير عام آثار المنيا وذلك لمعاينة المضبوطات التي قام مساء أمس بمحاولة سرقتها بعض اللصوص نتيجة الحفر خلسة في الصحراء

 

وأوضح د. مصطفي وزيري، في تصريحات صحفية، أن اللجنة أثبتت أثرية هذه القطع وأنها تتكون من 483 عملة ترجع للعصر اليوناني الروماني وعدد من الأواني الفخارية من نفس الفترة التاريخية.

 

وأكد أن اللجنة سوف تقوم بمعاينة الموقع الذي قام اللصوص بحفره خلسة لتفقد الأثار الثابتة التي عثرت بداخلة وسوف تقوم اللجنة بكتابه تقرير مفصل عن القطع والموقع لرفعه للأمين العام والذي بدوره سيرفعه لوزير الآثار.


وأشار إلى أن هناك إجراءات لعرض الموضوع برمته علي اللجنة الدائمة للآثار المصرية لضم الموقع في عداد المواقع الأثرية التابعة لوزارة الآثار حيث أن الموقع غير مسجل في عداد المواقع الآثرية التابعة لوزارة الآثار.

"الآثار" تعلن أن القطع المضبوطة في المنيا أثرية (صور)
"الآثار" تعلن أن القطع المضبوطة في المنيا أثرية (صور)
"الآثار" تعلن أن القطع المضبوطة في المنيا أثرية (صور)
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