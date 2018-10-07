رئيس التحرير التنفيذي لـ الفجر: التكنولوجيا هى الحل لمنع الفساد

أكد الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر الإليكترونية، أن التكنولوجيا هى التي تستطيع القضاء على الفساد نهائيًا.





وأضاف "ثابت" خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" أن مصر لو أصبحت تدار تكنولوجيا سيتم القضاء على الفساد بنسبة كبيرة جدًا ومن الصعب جدًا حدوث أي وقائع فساد.



