رئيس التحرير التنفيذي لـ الفجر: التكنولوجيا هى الحل لمنع الفساد
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:49 م
نور إبراهيم
أكد الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر الإليكترونية، أن التكنولوجيا هى التي تستطيع القضاء على الفساد نهائيًا.
وأضاف "ثابت" خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" أن مصر لو أصبحت تدار تكنولوجيا سيتم القضاء على الفساد بنسبة كبيرة جدًا ومن الصعب جدًا حدوث أي وقائع فساد.
وقال إن الدولة لا بد أن تدار تكنولوجيا مثل باقي الدول الأوربية المتقدمة وأيضا كدولة الإمارات التي أصبحت من أوائل الدول في العالم التي تدار تكنولوجيا.
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