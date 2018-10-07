"الزراعة" عن انتشار الثعابين ببعض المحافظات: "لن يهاجموا إلا من يعتدي عليهم"

عقب الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على انتشار الثعابين والحشرات ببعض المحافظات، قائلًا إن الثعابين تكون متواجدة في الأماكن الموجود بها حشاش وبوص وأعشاب، ومع ارتفاع درجات الحرارة تخرج من أماكنها.





وأضاف "عبد الدايم"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الثعبان بطبعه لايهاجم أي شخص إلا إذا اعتدي عليه، لافتًا إلى أن هناك فرق من الإدارة المركزية المكافحة الآفات تحركت للبحث في هذا الموضوع، مشددًا على أن الموضوع تحت السيطرة، معقبًا: "الموضوع مش كبير زي ما الإعلام مصورة".



