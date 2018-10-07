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اعتقال مسؤول بوزارة الدفاع السعودية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:53 م
اعتقال مسؤول بوزارة الدفاع السعودية
النائب العام السعودي
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الفجر السعودي
 
نقلت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، عن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اعتقال مسؤول في وزارة الدفاع، بتهمة قبول رشوة بمليون ريال سعودي (267 ألف دولار).

وقال النائب العام في بيان نشرته الوكالة إن "الجهات الأمنية المختصة لمعلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة".

وبعد استكمال التحريات، توصلت التحقيقات إلى أن المسؤول سعى إلى "تسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية للشركة، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي، وبناءً على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال" سعودي.

وأضاف بيان النائب العام أن المتهم أقر في "التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقُبض عليهما في حينه".


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