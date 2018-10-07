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مصطفى ثابت: قانون الضريبة العقارية كان مليئًا بالثغرات

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:51 م
مصطفى ثابت: قانون الضريبة العقارية كان مليئًا بالثغرات
الدكتور مصطفى ثابت
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، إن الحكومة الحالية تعمل على سد كل الثغرات التي تؤدي للفساد، موضحًا أن قانون الضريبة العقارية كان مليئًا بالثغرات، وتم تعديل القانون لغلق هذه الثغرات.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC" مساء الثلاثاء، أن مواجهة الحكومة إلكترونيًا تلعب دورًا هامًا في كشف الفساد.

وأكد أن التكنولوجيا تستطيع حل كل مشاكلنا، مشددًا على أنه يجب تعميم التكنولوجيا وتطبيقها على كل شيء في مصر.
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