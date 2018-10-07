هل يعوض محمد صلاح رحيل رونالدو عن ريال مدريد ؟

انتقل نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 مليون يورو ولمدة 4 سنوات، مما يعني أن النادي الملكي سيبدأ على الفور بالبحث عن بديل لصاروخ ماديرا.





وقام موقع ميرور بحصر الإختيارات بين 5 لاعبين وهم كالتالي:





1-محمد صلاح:

لم يكن أحد ليتوقع الموسم الخرافي الذي قدمه مو صلاح في أول موسم له مع ليفربول. ولكن العالم كله رأى أداؤه المذهل وهيمنته على الجوائز. ويأتي صلاح كبديل ممتاز لرونالدو إلا أن هنالك احتمال كبير ألا يتم هذا الانتقال وذلك لأن صلاح قد وقع عقد جديد مع الريدز لمدة 5 سنوات، ولكن لكل نادٍ ثمن.









2-إيدين هازارد

لن يلعب هازارد في دوري الأبطال الموسم المقبل، الأمر الذي قد يكون عامل أساسي في انتقاله. لطالما كان يوضع هازارد في مقارنات مع ميسي وكريستيانو إلا أنه لم يرتقي لمستوياهما حتى الآن، ولكن إذا انتقل هازارد لريال مدريد فسيتملك المنصة التي تمكنه من التنافس على الكرة الذهبية.









3-كيليان مبابي

من المقرر أن يتم نادي باريس سان جيرمان صفقة مبابي هذا الصيف، إلا إذا قرر مبابي أنه لا يريد الانتقال للبي إس جي، فإذا قرر ريال مدريد التوقيع مع الفرنسي هنالك احتمالية كبيرة بأن نرى نجم فرنسا الشاب في صفوف النادي الملكي.









4-نيمار

منذ انتقاله لباريس سان جيرمان، دائمًا ما انتشرت أخبار وشائعات باقتراب نيمار من التوقيع مع ريال مدريد، ولم تنتهي تلك الشائعات منذ ذلك الوقت والآن ستتزايد مع رحيل رونالدو عن ريال مدريد.









5-هاري كين

رحيل رونالدو يعني أهداف أقل، ففي مواسمه ال 8 السابقة مع النادي الملكي لم يسجل رونالدو أقل من 40 هدف في الموسم. هاري كين هو لاعب استطاع إثبات أنه لا يقل فاعلية أمام المرمى عن رونالدو، وبسن ال 24 فقط سيكون كين البديل الأمثل.