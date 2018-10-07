السجن ٥ سنوات لمحام لاتهامه بتزوير توكيلات رسمية بالإسكندرية‎

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشارين هشام محمد مساهل، ومحمد حسم مغيب، وأمانة سر علي حسين علي، بالسجن 5 سنوات للمتهم «ك.م.م» محام لاتهامه في تزوير توكيلات رسمي عام في قضية إيصال أمانة مزور لسيدة متوفاة.





وتعود أحداث القضية رقم 419 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية، بقيام محام بتزوير توكيلين رسميين عام منسوبين لمكتب توثيق نادى اكاسيا ومكتب توثيق شمال القاهرة.





وكشفت التحريات قيام المتهم بتزوير توكيل رسمي عام رقم 1713 لسنة 2017 منسوب صدوره لمكتب توثيق أكاسيا، والتوكيل رقم 5164 لسنة 2017 على خلاف الحقيقة ووضع ختم شعار الجمهورية مزور، وأثبت بالتوكيل الأول عن المدعوة المتوفاة «ع.ع.ال»، ضد المجني «ع.ع.إ» بالحكم علية بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وقام بتهديده ومساومته على مبالغ مالية بدون وجه حق.



