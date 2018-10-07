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تعرف على بنود صرف الخطة الاستثمارية بدمياط

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:46 م
تعرف على بنود صرف الخطة الاستثمارية بدمياط
صورة أرشيفية
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ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بنود الميزانية التفصيلية وتوزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٩٢٠١٨ على الخمسة أنشطة الرئيسية وهى " تدعيم احتياجات الوحدات " و"الأمن والاطفاء والمرور " و" مد وتدعيم شبكات الكهرباء" و" تحسين البيئة " و" رصف الطرق" والتى تم العمل بها بدءا من الاول من يوليو ٢٠١٨ حتى الثلاثين من يونيو ٢٠١٩.

وأكد المحافظ أنه تم توزيع استثمارات الخطة على الوحدات المحلية طبقا للتعداد السكانى واحتياجات كل وحدة مقررا مضاعفة نشاط مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة ١٠٠٪ لجميع الوحدات المحلية وزيادة المخصصات المقررة للرصف إلى نسبة ١٥٠٪ عن مخصصات العام المالى السابق بجميع مراكز ومدن المحافظة.
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