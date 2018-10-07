6 نجوم رفعوا راية التألق مع منتخب فرنسا في المونديال





تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا وذلك بعدما تغلب على بلجيكا بهدف نظيف في المباراة التي انتهت منذ قليل في نصف نهائي البطولة.





وقدم منتخب فرنسا طوال البطولة مسيرة مميزة حيث نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات، باستتثناء مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل أمام الدنمارك في الجولة الثالثة من دور المجموعات.





وعلى مدار مشوار البطولة، ظهر أكثر من لاعب بصورة مميزة للغاية مع الديوك الفرنسية، وأثبتوا قدراتهم على قيادة منتخب بلادهم للوصول لأبعد نقطة في البطولة.





وفي هذا التقرير نرصد فيه أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع فرنسا في هذا المونديال :-









هوجو لوريس

أظهر حارس مرمى توتنهام تفوقا ملحوظا مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم، حيث أنقذ مرماه في أكثر من مباراة ونجح في الحفاظ على شباكه في 4 مباريات من أصل 6 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.









رافائيل فاران

قدم مدافع ريال مدريد الإسباني مستوى مميز للغاية مع منتخب الديوك الفرنسية في البطولة العالمية، حيث أثبت قدرته على قيادة الدفاع الفرنسي والسير على خطى من سبقوه في هذا المركز أمثال مارسيل ديساييه.









نجولو كانتي

اللاعب صاحب الثلاث رئات وواحدا من أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم، أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه بفضل قدراته الدفاعية المميزة في خط الوسط وإفساد الهجمات وتعطيل لعب المنافس.









بول بوجبا

أظهرت بطولة كأس العالم بروسيا ميلاد بول بوجبا من جديد بعد الأداء الرائع الذي ظهر به في خط الوسط، ودوره الكبير في وسط الملعب وتحويل اللعب للهجوم.









كيليان مبابي

يعد كيليان مبابي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بروسيا بشهدة جميع المحللين والنقاد الرياضيين، بعد المستوى المذهل الذي يقدمه نجم باريس سان جيرمان.





ونجح مبابي في إحراز 3 أهداف حتى الآن في البطولة بالإضافة إلى صناعته للأهداف.









جريزمان

قدم جريزمان بطولة مميزة حتى الآن مع منتخب فرنسا، حيث أحرز 3 أهداف وساهم بشكل كبير في تأهل فرنسا للمباراة النهائية.



