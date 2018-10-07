"المسلماني": 18 ألف شخص تقدموا لامتحانات "ناسا" في 2017 نجح منهم 2 فقط

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، إن شروط أن تصبح رائدًا للفضاء في وكالة ناسا هى أن تكون أمريكي الجنسية، وإجادة اللغة الإنجليزية والروسية، وخريج علوم أو طب أو هندسة، ويجب أن يكون المتقدم ضابط عسكري، وقاد الطيران الحربي لأكثر من 1000 ساعة، وبعدها التدريب عامين ليصبح بعدها المتقدم رائد فضاء.



وتابع في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم": "في 2017 تقدم لامتحانات الوكالة 18 ألف شخص، ونجح 2 شخصًا فقط".



وتابع: "اثنان في الهند أدعيا أنهما رجلان فضاء، وذهبا لرجل أعمال هندي وباعوا له جهاز يخرج طاقة، ودفع لهما 200 ألف دولار، وبعدها ألقت الشرطة الهندية القبض عليهما، ولأول مرة في العالم يدعي أشخاص أنهما رواد فضاء للنصب على أحد".



