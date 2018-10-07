فرج عامر: المنظومة الرياضية في مصر تحتاج إلى إعادة صياغة

وصف النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، اللاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشر، بأنه أمر عظيم ورائع، مشيرًا إلى أن هذا التكريم أعطى حافز للرياضين للاشتراك في المسابقات الدولية.



وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "LTC"، اليوم الثلاثاء أن الرئيس السيسي طالب بتنمية النشئ؛ لأنه أهم من المنشآت، مؤكدا أنه لا بد من وجود خطة سليمة تتميز بالعدالة والشفافية، علاوة على اختيار كوادر فنية جيدة.



وتابع، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "المنظومة الرياضية في مصر تحتاج إلى إعادة صياغة، وفشلنا في كأس العالم بسبب المجاملات وعدم وجود عدالة داخل المنظومة".

