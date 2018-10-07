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كريستيانو رونالدو يرتدي القميص رقم 7 في يوفنتوس

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:38 م
كريستيانو رونالدو يرتدي القميص رقم 7 في يوفنتوس
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وكالات
 

سيرتدي البرتغالي كريستيانو رونالدو  بعد انتقاله ليوفنتوس قادما من ريال مدريد القميص رقم 7 الذي كان يرتديه الكولومبي خوان جييرمو كوادرادو.

 

وأعلن اليوفي أنه دفع 112 مليون يورو للريال مقابل ضم النجم البرتغالي "كريـ7تيانو" مستبدلا حرف "س" بالرقم 7.

 

وكان رونالدو  قد ارتدى القميص رقم 7 طوال تاريخه مع مانشستر يونايتد ثم مع ريال مدريد الذي فاز معه بدوري الابطال أربع مرات وأربع كرات ذهبية، من بين الـ49 بطولة التي حققها.

 

وسيفقد كوادرادو الرقم 7 الذي كان يرتديه في الموسمين الماضيين ومن المحتمل أن يرتدي القميص رقم 16 الذي ظهر به موسم 2015-2016 مع اليوفي.

 


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