سلطان: الإعداد لافتتاح متحف "التراث الثقافي اللامادي لمدينة شنجهاي" بمكتبة الإسكندرية (صور)

استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء "وان رونخوا" رئيس مؤسسة تطوير التعليم بشنجهاي، "خو مو شينج" رئيس متحف مجموعة شنجهاي ؛ وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية وخاصة فيما يختص بمجال التعليم والثقافة، وتوطيد إتفاقيات التآخي بين المدن الصينية والإسكندرية وخاصة في مجال التبادل الثقافي، للإعداد لافتتاح معرض " التراث الثقافي اللامادي في الحياة اليومية في شنجهاي " بمكتبة الإسكندرية والذي يعتبر أول متحف من نوعه يقام خارج الصين في الفترة من ٨ وحتى ٢٧ اغسطس ٢٠١٨.



رحب المحافظ فى بداية اللقاء بالوفد الصيني في محافظة الإسكندرية، متمنيا لهم زيارة موفقة وإقامة طيبة فى بلدهم الثاني، ومؤكدا ان مدينة الإسكندرية من مدن الجذب السياحي حيث أنها تمتلك العديد من المقومات الثقافية والحضارية، كما أن بها العديد من المتاحف والمزارات التاريخية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تربطها بمدينة شنجهاي علاقات تأخي، كما أعرب عن اعتزازها باختيار الإسكندرية لإقامة هذا المتحف الفريد من نوعه على أرضها، مؤكدا حرص المحافظة على إظهار وإخراج هذا الحدث بصورة مشرفة أمام العالم أجمع.



وأشاد سلطان بالدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية وأنها بمثابة منارة الثقافة والعلم في مصر والشرق الأوسط، وأوضح باننا نهتم بإلقاء الضوء الإعلامي علي أي حدث ثقافي يتم علي أرض الإسكندرية نؤكد للجميع مدي إستعداد المحافظة لاستقبال كافة الأحداث الثقافية والعالمية ومدي قوة الترابط ببن الجانبين، خلال اللقاء ناقش الجانبين كيفية دعم التعاون في مجال التعليم وكيفية تبادل الخبرات بما يفيد العملية التعليمية.



كما أوضح رئيس الوفد الصينى، أن هدف الزيارة المدن المصرية هو التعرف على المتاحف والأماكن الأثرية، وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فى المجال الثقافي والسياحي، كوسيلة لدعم وتعزيز العلاقات المصرية – الصينية، وأعرب رئيس الوفد الصينى، عن سعادته بزيارة المدن المصرية، لافتا إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتبادل الأنشطة الثقافية والسياحية، ومشيرًا إلى أن تلك الأنشطة والزيارات تعزز من الترابط الإنساني بين الشعبين، وتمثل فرصة كبيرة لتشجيع السياحة بالأقصر وتعميق التعاون بين المدينتين.



هذا وقد زار الوفد الصيني مدينة الأقصر والمتاحف بها وشاهدوا معرض المنتجات اليدوية داخل القصر وعروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، كما زار مدينه القاهرة والمتحف القومي ووزارة الخارجية المصرية، ومكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وذلك فى إطار التعاون الثقافى بين مصر والصين والتجهيز لفعاليات ثقافية متعددة الفترة المقبلة.