مدرب بلجيكا: المباراة حسمت بـ "كرة ميتة".. ولا نستحق مغادرة روسيا بطريقة سيئة
أكد روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، أن فريقه فعل كل ما بوسعه من أجل الفوز ولكن لم يحالفه الحظ وانتهت المباراة بـ "كرة ميتة" حسب وصفه.
خسر منتخب بلجيكا من نظيره المنتخب الفرنسي بهدف نظيف أحرزه أومتيتي في الدقيقة 51 من اللقاء لتنتهي آمال الشياطين الحمر في الوصول للمباراة النهائية.
قال مارتينيز، عقب اللقاء في تصريحات تليفزيونية: "لقد كانت مباراة تُحسم عن طريق كرة ميتة، كانت مباراة متقاربة للغاية ومغلقة جدًا".
تابع: "هذه من نوعية المباريات التي تحسم بالحظ أمام المرمى، إلتزام اللاعبين كان رائعًا، لا يمكننا أن نطلب المزيد منهم".
واصل: "علينا أن نفهم بأن هناك فريق واحد فقط يفوز والآخر يخسر، نحن فعلنا كل ما بوسعنا وهذا ما حدث".
واختتم: "مازالت هناك مباراة واحدة متبقية، وأنا أريد أن ننهي البطولة بأفضل طريقة ممكنة، لأن هؤلاء اللاعبين لا يستحقون مغادرة روسيا بطريقة سيئة".
جدير بالذكر فأن منتخب بلجيكا سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام الخاسر من لقاء (كرواتيا وانجلترا)، وذلك يوم السبت المقبل والموافق 14 يوليو الجاري.