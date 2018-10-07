مدرب بلجيكا: المباراة حسمت بـ "كرة ميتة".. ولا نستحق مغادرة روسيا بطريقة سيئة

أكد روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، أن فريقه فعل كل ما بوسعه من أجل الفوز ولكن لم يحالفه الحظ وانتهت المباراة بـ "كرة ميتة" حسب وصفه.





خسر منتخب بلجيكا من نظيره المنتخب الفرنسي بهدف نظيف أحرزه أومتيتي في الدقيقة 51 من اللقاء لتنتهي آمال الشياطين الحمر في الوصول للمباراة النهائية.



