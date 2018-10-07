رئيس حي الهرم عن العثور على جثث 3 أطفال: "سنصل للحقيقة.. وسنسكت كل الألسنة"

قال اللواء إبراهيم عبد العاطي رئيس حي الهرم، إن الشرطة عثرت على ثلاثة أكياس بمنطقة المريوطية بها ثلاثة أطفال مقتولين، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية ستصل إلى الحقيقة، وستسكت كل الألسنة التي تردد معلومات خاطئة عن الحادث.



وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن ما تردد أن سبب وفاة الأطفال هو تجارة الأعضاء أمر غير حقيقي، وسبب وفاتهم هو جنائي بحت.



ولفت إلى أن فرق البحث تعمل على البحث عن سبب وفاة الأطفال التي عثر عليها في المريوطية صباح اليوم، لافتًا إلى عمر الأطفال يتراوح ما بين 9 لـ11 عامًا.

