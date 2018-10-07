ارتفاع النفط عند التسوية مع مخاوف نقص المعروض

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف نقص المعروض، وترقب العقوبات الأمريكية ضد إيران.





وأضرب مئات العمال في منصات النفط والغاز النرويجية اليوم بعد رفضهم اتفاق مقترح للأجور، مما أدى إلى إغلاق أحد حقول الخام، بالإضافة إلى تراجع المعروض النفطي من ليبيا، مما دفع الأسعار للارتفاع.





ورغم الارتفاع إلا أن أسعار الخام قلصت مكاسبها بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأن بلاده ستنظر في طلبات الإعفاء لبعض الدول من العقوبات ضد إيران.





ومن جانبه توقع بنك "باركليز" أن تتراجع أسعار الخام دون 80 دولاراً للبرميل بقيادة السعودية.





فيما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها بشأن إنتاج الخام الأمريكي خلال العام المقبل إلى 11.8 مليون برميل يومياً.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن يتم الإفصاح عن البيانات الرسمية غداً الأربعاء.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس بنحو 0.4% إلى 74.11 دولار للبرميل، بعدما سجل مستوى 74.70 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.9% إلى 78.79 دولار للبرميل.