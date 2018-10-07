أحمد موسى عن تعيين صهر "أردوغان" وزيرًا للمالية: "عزبة"



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن المستثمر يخشى التعامل مع البنك المركزي التركي بعد هذا القرار؛ لأن "أردوغان" المسؤول عنه.



ولفت إلى أن زوج ابنة أردوغان الذى أصبح وزيرًا للمالية، متهم في قضايا فساد في بلاده، معلقًا: "أموال الشعب التركي أصبحت خارج تركيا.. وعزبة له".



وتابع: "أردوغان قرر إلغاء منصب رئيس الوزراء وتعيين زوج ابنته ليتحكم".



قال الإعلامي أحمد موسى، إن تعيين صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيرات ألبيرق وزيرًا للمالية بتركيا أدى إلى تدمير الاقتصاد وانهيار الليرة التركية بنسبة 5%.