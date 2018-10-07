أحمد المسلماني: التعاون بين إريتريا وأثيوبيا سيؤثر على التوازن في شرق أفريقيا

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، إن إريتريا وإثيوبيا كانتا دولة واحدة، وأن إريتريا كانت تحاول على مدار عقود الانفصال عن أديس أبابا.



وتابع خلال برنامجه الطبعة الأولى، عبر فضائية "دريم"، أن الدولتين خاضتا حربًا لمدة ثلاثين عامًا، ونجحت إرتيريا في الاستقلال في عام 1993، وفي 98 حدثت حرب الثلاث سنوات بين الدولتين، نتيجة صراع على الحدود، وضحايا الحرب حوالي 80 ألف قتيل.



وتابع: "من 2000 إلى 2018 هناك حرب باردة بين الطرفين، ولكن في 2018 وضعت الحرب أوزارها، وتم لقاء الرئيسين، وتم انتهاء العداء الرسمي بين الدولتين، ورجعت الحدود وخطوط الطيران، وسفارات الدولتين"، مؤكدًا أن التعاون بين الدولتين سيؤثر على التوازن في شرق أفريقيا، وسيعطي معطيات جديدة في التحالف بين إثيوبيا وإريتريا.

