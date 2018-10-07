"المسلماني": تحديث الجيش يؤهل مصر للقيام بأدوار خارجية



وأضاف "المسلماني"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التحديث من قاعدة محمد نجيب الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأسطول الشمالي والجنوبي بالبحرين المتوسط والأحمر، تمهيد لإمكانية التواجد المصري بالمعنى المادي المباشر في الأراضي العربية.



وتابع، أن كون الجيش المصري يحتل المركز العاشر بعد المانيا، يؤهل مصر للقيام بادوار خارجية بعضها يخص الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وبعضها يخص الأمن القومي المصري بشكل غير مباشر أو الأمن القومي العربي.



قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ بتحديث الجيش المصري، وهذا شئ هام جدًا للقيام بأي مهام خارجية.