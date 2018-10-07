مدير عام بالأوقاف يكشف سبب انخفاض إرسال الأئمة المصريين للخارج



وأشار إلى إلى الإمام المصري أفضل قماشة في العالم كله في الخطاب الديني لكنه في حاجة لدعم.





قال الشيخ أحمد تركي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن مصر كانت ترسل 200 إمام إلى كل أنحاء العالم في شهر رمضان، والآن العدد لا يتجاوز الـ70%، وهذا يرجع للسيطرة على المراكز الإسلامية في مختلف دول العالم من قبل جماعات إسلامية معادية لمصر.وأضاف"تركي"، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن "قماشة" الإمام المصري جيدة لكن لم يٌحسن تفصيلها لفترة طويلة، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تركز على تنمية مهارات شباب الأوقاف الآن.