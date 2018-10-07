بينديكت كومبارباتش يجسد صاحب فكرة "بركست" في مسلسل جديد (صور)

نشرت الصفحة الرسمية لقناة "شانيل 4" البريطانية، لقطات من العمل الدرامي الجديد للنجم بينديكت كومبارباتش الذي يجسد به شخصية صاحب فكرة التصويت على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وظهر كومبرباتش بملامح مختلفة، بعد تنكره في شخصية السياسي "دومنيك كومينجز"، فظهر أصلعا وأكثر شحوبا مما اعتاد أن يراه جمهوره في العادة.

ومن المقرر عرض المسلسل على قناة "شانيل 4" البريطانية خلال موسم الكريسماس القادم.