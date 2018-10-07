تايلور سويفت تزين غلاف مجلة Bazaar بعددها الجديد

ظهرت النجمة تايلور سويفت على غلاف مجلة Bazaar بعددها الجديد لشهر يوليو الجاري، وتحدثت في حوارها مع المجلة نجاح ألبومها الجديد Reputation.





وأجرت تايلور جلسة تصوير من تصميمات ماركة Saint Laurent تنشر مع العدد، كما وجهت في حديثها مع المجلة بعض الانتقادات للعاملين بمجال الموسيقى بهوليوود لعدم تحمسهم لقضية وقف التحرش بالسيدات مثلما تحمس لذلك العاملين بمجال السينما.





وقالت تايلور أن الحل الأمثل للتصدي لظاهرة التحرش بهوليوود هو تمكين المرأة بشكل أكبر في السنوات القادمة.