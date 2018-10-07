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تايلور سويفت تزين غلاف مجلة Bazaar بعددها الجديد

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:20 م
تايلور سويفت تزين غلاف مجلة Bazaar بعددها الجديد
تايلور سويفت
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أحمد جمال أحمد
 
ظهرت النجمة تايلور سويفت على غلاف مجلة Bazaar بعددها الجديد لشهر يوليو الجاري، وتحدثت في حوارها مع المجلة نجاح ألبومها الجديد Reputation.

وأجرت تايلور جلسة تصوير من تصميمات ماركة Saint Laurent تنشر مع العدد، كما وجهت في حديثها مع المجلة بعض الانتقادات للعاملين بمجال الموسيقى بهوليوود لعدم تحمسهم لقضية وقف التحرش بالسيدات مثلما تحمس لذلك العاملين بمجال السينما.

وقالت تايلور أن الحل الأمثل للتصدي لظاهرة التحرش بهوليوود هو تمكين المرأة بشكل أكبر في السنوات القادمة.
تايلور سويفت تزين غلاف مجلة Bazaar بعددها الجديد
تايلور سويفت تزين غلاف مجلة Bazaar بعددها الجديد
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