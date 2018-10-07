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إليزابيث موس تشهد الاحتفال بنهاية عرض الموسم الثاني من The Handmaid's Tale (صور)

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:17 م
إليزابيث موس تشهد الاحتفال بنهاية عرض الموسم الثاني من The Handmaid's Tale (صور)
إليزابيث موس
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أحمد جمال أحمد
 
احتفلت النجمة إليزابيث بعرض الحلقة الأخيرة من مسلسلها الشهير The Handmaid's Tale بمدينة لوس أنجلوس بحضور إعلامي وجماهير كبير.

ويعتبر مسلسل " The Handmaid's Tale" للنجمة اليزابيث موس، أحد أنجح الأعمال الدرامية في العامين الماضيين، لحصده تقريبا جميع جوائز إيمي عن فئة المسلسلات الدرامية الطويلة.

وكانت قد ترددت شائعات غير مؤكدة حول مشاركة أوبرا وينفري بالموسم الثالث من المسلسل وظهورها بدور كامل، أو كراوية لبعض من المشاهد.

 
إليزابيث موس تشهد الاحتفال بنهاية عرض الموسم الثاني من The Handmaid's Tale (صور)
إليزابيث موس تشهد الاحتفال بنهاية عرض الموسم الثاني من The Handmaid's Tale (صور)
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