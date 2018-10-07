المقاصة يتعادل 1-1 مع حرس الحدود ويلعب مع الشمس غدا

تعادل فريق المقاصة لكرة القدم مع حرس الحدود بهدف لمثله ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري الجديد.





سجل هدف فريق المقاصة أحمد عبد العزيز “مودى” ،من ضربة جزاء ، وسجل هدف حرس الحدود أحمد عبد الظاهر.





وخاض طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة مباراة الحدود الودية بتشكيل ضم كلا من : أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي ، احمد عبد العزيز مودى – شريف حازم – عاصم سعيد – محمود وحيد خط الدفاع صلاح ريكو – ايريك تراوري – صلاح عاشور – محمد رمضان – باولن فوافي خط الوسط عمر بسام خط الهجوم .





وأشاد طلعت يوسف بالتجربة أمام فريق حرس الحدود ، وانها مفيدة للجهاز الفني للوقوف على استيعاب اللاعبين للتعليمات والمهام الخططية والتكتيكة، واستكشاف بعض الثغرات والاخطاء لمعالجتها في المباريات الودية المقبلة .

ويخوض المقاصة غدا الاربعاء في الخامسة مساء ، مباراة ودية مع فريق الشمس على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي لتجربة المزيد من اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم قبل انطلاق المسابقة بمواجهة سموحة في الاسبوع الاول من الدوري الجديد الشهر المقبل