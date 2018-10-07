محيي عبيد: 5 آلاف صيدلية مهددة بالإغلاق بسبب زيادة أسعار المحروقات
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:18 م
أمنية فوزي
قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن أعداد الصيادلة كبيرة جدًا، وإنهم تفاجئوا بزيادة أعداد الطلبة المقبولين من التنسيق.
وأضاف عبيد، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن وزير الصحة السابق أحمد عماد أتخذ قرارًا يسهل على دخول الدخلاء إلى مهنة الصيادلة وفتح صيدليات دون أن يكونوا خريجين كلية الصيدلة، مشيرًا إلى أن أحمد عماد ألغى قرارًا كان يسمح للنقابات بالتفتيش على الصيدليات للتأكد من أن أصحاب الصدليات من الخريجين.
وأوضح أن الصيدليات بعد زيادة أسعار المحروقات تخسر، خاصة مع ثبات هامش ربح كل صيدلية، وأن هناك 5 آلاف صيدلية مهددة بالإغلاق، مؤكدًا أن زيادة المحروقات والعمالة والكهرباء والمياه يؤدي إلى إغلاق الصيدليات.
وتابع أن الدولة إما عليها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شركات الأدوية والصيدليات أو تحريك الأسعار حتى لا تخسر الصيدليات".
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